Compartilhar no Facebook

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que nesta quarta-feira (10) fará o serviço de melhorias na rede de distribuição em Rio Negro, o que pode afetar o abastecimento de água nos bairros Alto, Volta Grande, Vila Zelinda, São Judas Tadeu, Passo do Valo, Passa Três, Seminário, Campo do Gado, Tijuco Preto e Bom Jesus.

Os serviços iniciam às 8h e devem ser concluídos até às 16h do mesmo dia. A Sanepar conta com a colaboração de todos e orienta que evite-se desperdícios.