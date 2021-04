Sanepar informa que realizará limpeza nos reservatórios de águas

Procedimento afetará a distribuição de água no município na próxima quarta-feira

Através de um comunicado a Sanepar informa que realizará na próxima quarta-feira (28) procedimentos de limpeza nos reservatórios de água na unidade de Rio Negro. Os serviço serão iniciados às 8 horas com previsão de encerramento para o fim da tarde ou início da noite.

Durante o período dos serviços de limpeza o distribuição de água será afetado, desta forma residências que não possuem caixa-d’água poderão ficar desabastecidas.

A normalização do sistema será de forma gradual, assim que se encerram os trabalhos de limpeza.

A Senepar destaca ainda que de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Mau tempo e outras situações podem ocasionar mudanças na realização das obras e o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800-200-0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.