Saúde de Rio Negro abre PSS para motoristas

A Prefeitura de Rio Negro torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) com vagas para motoristas para atuação na Secretaria Municipal de Saúde e no Distrito do Lageado dos Vieiras.

A carga horária semanal é de 40 horas e a remuneração é de R$ 2.126,76. As inscrições poderão ser realizadas através do portal www.rionegro.pr.gov.br no período de 22 de março a 05 de abril de 2024.

O PSS destina-se ao provimento de vagas em caráter temporário e cadastro reserva, em regime especial. O prazo de validade deste processo seletivo com sua relação de candidatos classificados será de um ano a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Todas as informações constam no Edital nº 29/2024, que pode ser acessado através do link: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/processo-seletivo-simplificado-pss-2024