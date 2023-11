Saúde de Rio Negro está presente na 2ª Semana de Ouvidoria

A saúde pública de Rio Negro recebe constantes aperfeiçoamentos em prol do bom atendimento à população.

Nesta segunda e terça-feira a ouvidora da saúde municipal de Rio Negro, Juliana Rusk, participará do Congresso de Governança Pública da Controladoria-Geral do Estado e da 2ª Semana de Ouvidoria, que estão sendo realizados no auditório Mário de Mari, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP).

O congresso compreende o 4º Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção e a 2ª Semana de Ouvidoria, além de homenagens relativas aos 10 anos da CGE e aos servidores que se destacaram em 2023. As palestras e painéis terão participação de autoridades nacionais, estaduais e municipais, além de debate sobre os 10 anos da Lei Anticorrupção.

A controladora-geral do Estado, Luciana Silva, explicou que o evento foi organizado com o objetivo de expor as atuais estratégias para aprimorar a gestão pública e combater a corrupção. “O compromisso da CGE em sua história é fomentar boas práticas que preservem o Estado de atos ilícitos e lesivos ao erário e adotar e incentivar ferramentas de controle da administração pública”, afirmou.

No primeiro dia do congresso serão tratados modelos de implantação da LGPD no setor público, pelo advogado Rodrigo Pironti de Castro; e o tratamento de denúncias, pelo corregedor Gilberto Waller Júnior, da Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União. O painel do dia abordará saúde mental, violência contra a mulher e igualdade racial.

O dia seguinte começa com o debate sobre uso de tecnologia na governança pública, pelo auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, Wesley Vaz Silva. Depois, seguem-se os painéis sobre compliance, os 10 anos da Lei Anticorrupção, e o papel da ouvidoria no combate ao assédio.