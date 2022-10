Saúde de Rio Negro realiza ação neste Dia do Dentista

Neste Dia do Dentista no Brasil, celebrado em 25 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro preparou um evento especial no Centro da cidade.

A Barraca da Saúde está instalada na Rua 7 de Setembro, em frente à Vigilância Epidemiológica e Praça João Pessoa. Técnicos da Saúde Bucal do município estão participando da ação que visa oferecer serviços e informações à população sobre a odontologia.

No início deste mês, profissionais que atuam na odontologia na rede pública de saúde de Rio Negro receberam uma capacitação na Academia da Saúde, no bairro Campo do Gado. Na ocasião também houve um delicioso coquetel para celebrar o Dia do Dentista.

Dia do Dentista no Brasil – 25 de outubro

O Dia do Dentista no Brasil é comemorado anualmente a cada 25 de outubro, data que ficou conhecida, também, como o Dia Nacional da Saúde bucal. A escolha do dia 25 de outubro faz menção ao Decreto-Lei nº 9.311, assinado nesta mesma data em 1884. Este importante documento mudou o rumo da odontologia no território nacional.

A partir da emissão deste Decreto foi criada a graduação que formou os primeiros profissionais dentistas do Brasil nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Portanto, pode-se dizer que o Dia do Dentista no Brasil é uma comemoração que retoma este passo tão importante para a expansão da profissional entre os brasileiros, passo este que em 2017 completará 133 anos.

A regulamentação da profissão de dentista no Brasil ocorreu apenas em 1966, através da Lei nº 5.081. Esta Lei prevê o exercício da carreira odontológica para todos os profissionais devidamente formados, que tenham obtido certificado com êxito nos colégios e universidades que oferecem o curso e que são reconhecidos por órgão competente. Para trabalhar como dentista, o profissional também precisa ter seu diploma registrado além de se inscrever no Conselho Regional de Odontologia da sua região.

Dia Mundial do Dentista – 03 de outubro

Já o Dia do Dentista a nível mundial e a data comemorativa também faz jus a um importante acontecimento que envolve a história desta profissão. Comemorado em outubro, o Dia Mundial do Dentista é celebrado no terceiro dia deste mês e remonta o ano de 1840 quando, em Baltimore, Estados Unidos da América, foi criada a primeira escola de odontologia do mundo todo.

A Baltimore College of Dental Surgery ofereceu os primeiros certificados da profissão, formando dentistas que vieram de todas as partes do mundo para receber tal conhecimento e expandi-lo ao redor do globo.

Diferente do que se aprendia nas salas de aula da época, hoje devido às tecnologias lançadas o trabalho do dentista é muito mais detalhado e minucioso, podendo cada profissional fazer especializações que mais condigam com suas habilidades técnicas.