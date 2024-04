Saúde de Rio Negro realiza parceria para fortalecer o serviço aeromédico

Na última semana a Prefeitura de Rio Negro e o Clube Recreativo Amigos da Bola formalizaram uma importante parceria para fortalecer o serviço aeromédico no município.

Com a parceria os helicópteros que prestam o serviço poderão utilizar o campo de futebol do clube para agilizar os atendimentos. O espaço fica localizado no bairro Bom Jesus, a poucos metros do atual Pronto Atendimento Municipal (PAM), que é gerenciado pela Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Neste final de semana o campo foi utilizado pelo serviço aeromédico para o atendimento de dois pacientes, mostrando que a parceria é essencial, considerando o tempo resposta para atendimento aos pacientes.

O serviço aeromédico ajuda a salvar vidas de vítimas de acidentes, casos de emergência clínica, como infarto e AVC, de recém-nascidos que precisam de UTIs, entre outros, além de transporte de órgãos para transplante.

O atendimento é operado pelo Sistema Estadual de Regulação de Urgência e suas respectivas centrais. O serviço do Paraná é referência nacional, considerando o número de aeronaves, a capacitação dos profissionais e, principalmente, porque é o único coordenado e operado exclusivamente para atendimentos de saúde, sendo acionado por médicos reguladores via sistema de Urgência e Emergência sempre que há indicação clínica de gravidade e necessidade.