Saúde de Rio Negro utiliza larvitrampas no combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, sempre busca formas de viabilizar o controle e a prevenção da Dengue, Zika e Chikungunya no município. A secretária municipal de saúde, Simone Gondro, está sempre ciente das atualizações estaduais e federais sobre as diretrizes do combate a Dengue, orientando e acompanhando o trabalho das Agentes de Combate às Endemias (ACE).

Com isso, a secretaria de saúde renovou as técnicas de controle do vetor, instalando as armadilhas larvitrampas em Rio Negro para a captura de Aedes aegypti e Aedes albopictus.

As larvitrampas são depósitos geralmente feitos com pneus usados, dispostos em locais que são considerados porta de entrada do vetor adulto. Elas não devem ser instaladas em locais onde existam outras opções para a desova do Aedes aegypi e são verificadas de quatro em quatro dias para que haja um controle de que o vetor está ou não presente naquela região.

Em Rio Negro, existem 10 armadilhas larvitrampas dispostas pela cidade, assim as agentes conseguem realizar um maior controle e prevenção do Aedes aegypti. A equipe é composta pela supervisora de campo, Bárbara Beatriz de Andrade Duarte, agentes de combate às endemias, Luciane Ap. Lourenço Schuatey e Itamara M. Mendes, e a coordenadora do combate às endemias, Mônica Nunes de Abreu.

Quando são encontrados focos nas armadilhas, as larvas são coletadas para uma posterior análise em laboratório para saber se são de Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Em seguida, sendo positivo para Aedes aegypti, é realizada a delimitação de foco, que consiste em realizar inspeções domiciliares no raio de 300 metros a partir do local que foi encontrado o foco.

Esta dinâmica de averiguação de armadilhas está possibilitando a realização de um trabalho de contenção da Dengue e de outras doenças causadas pelo Aedes aegypti, pois já foram encontrados focos em diversas armadilhas diferentes, possibilitando a realização rápida da delimitação de foco, onde em 24 horas os demais possíveis focos do vetor são eliminados.

Caso haja alguma dúvida ou problema na armadilha, todo cidadão pode ajudar com a saúde coletiva e entrar em contato com a Vigilância em Saúde pelo telefone 3643-7763.

A Dengue mata e é dever de todos prevenir a doença. A melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

DENÚNCIA DE FOCOS

Se você souber de algum local que não esteja observando as orientações de prevenção contra a dengue, denuncie à Secretaria da Saúde. Combater a dengue é dever de todos!

O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA?

Em caso de suspeita de Dengue, procure a unidade de saúde ou posto de saúde mais próximo à sua residência. O rápido diagnóstico é fundamental no tratamento da Dengue!