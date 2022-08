Secretaria de Agricultura de Rio Negro adquire nova motoniveladora

A máquina foi adquirida com recursos de repasse federal e contrapartida do município

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro adquiriu uma nova máquina motoniveladora com o objetivo de renovar a frota e auxiliar no atendimento aos produtores rurais do município dentro do programa Porteira Adentro.

A entrega da máquina ocorreu nesta quarta-feira (03) com a presença do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, do secretário municipal Geraldo Veiga (agricultura e meio ambiente) e da servidora Claudineia Radunz.

A motoniveladora foi adquirida através de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), objetivando a execução de ações relativas ao fomento ao setor agropecuário. Atualmente há 1.593 produtores rurais cadastrados na Prefeitura de Rio Negro.