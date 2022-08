Secretaria de Assistência Social de Rio Negro realiza evento para fortalecer vínculos familiares

Nesta quarta-feira (17), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São Judas Tadeu, realizou mais uma de suas atividades pertinentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que contou com a participação de 24 crianças com até 6 anos de idade e seus acompanhantes.

A proposta da atividade consistiu numa ampla conversa sobre os vínculos familiares e a construção dos exemplos do caminho da vida de quem cuida e é cuidado. A atividade – que foi elaborada e conduzida pela psicóloga do CRAS, Franciane de Fátima Passenko Alves – fluiu com muita energia positiva e com total interatividade dos participantes.

O SCFV retrata sua importância social através do seu objetivo de complementação do trabalho social com famílias e a prevenção da ocorrência de situações de risco social, por meio do fortalecimento das relações familiares e comunitárias e da promoção da integração e da troca de experiências entre os participantes, valorizando assim o sentido de vida coletiva.