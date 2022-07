Secretaria de Obras de Rio Negro recebe novos veículos utilitários

A Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação de Rio Negro recebeu nesta quarta-feira (27) dois novos veículos utilitários com cabine estendida que serão utilizados durante os serviços de manutenção de estradas rurais, na oficina e no centro de serviços da secretaria.

Os novos veículos permitem um trabalho mais eficiente, com agilidade e segurança ao servidor. A entrega ocorreu com a presença do prefeito James Karson Valério e do secretário municipal Edson José Guenther, além dos colaboradores da secretaria que utilizarão os veículos.

No total foram destinados neste mês de julho três veículos utilitários para a Secretaria de Obras. Na última sexta-feira a Subprefeitura de Lageado dos Vieiras também recebeu um veículo Renault Oroch que será utilizado para auxiliar as equipes de obras, colaborando para o desenvolvimento dos serviços na localidade. O investimento de cada veículo utilitário é de R$ 108.900,00.