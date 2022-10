Secretaria de obras de Rio Negro recebe novos veículos

A Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação de Rio Negro recebeu na manhã desta quinta-feira (6) dois novos veículos. A entrega ocorreu com a presença do prefeito James Karson Valério, do secretário Edson José Guenther e do diretor do departamento de projetos da secretaria de obras, Emerson Raiman.

Os veículos sedan serão utilizados para vistorias, fiscalização e acompanhamento de obras no município. Eles foram adquiridos com recursos do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Paraná (PAM), que foi instituído em 2013 e tem como propósito transferir recursos do estado do Paraná para os municípios com população inferior a 50.000 habitantes.