Secretária de Saúde é convocada pela Câmara referente ao caso da Ambulância apreendida com medicamentos e anabolizantes do Paraguai

Cidadão usa a tribuna da casa de leis para fazer questionamentos referentes ao caso. Cobrou a responsabilidade dos vereadores, como representantes do povo na apuração rígida do fato, sugerindo a criação de uma CPI para investigar o caso.

Os vereadores de Rio Negro aprovaram na última sessão um requerimento convocando a secretária de Saúde, Simone Gondro, para dar explicação referente ao caso da ambulância apreendida com contrabando de remédios e anabolizantes oriundos do Paraguai.

No requerimento os vereadores justificam a convocação devido à população em geral ter recebido a notícia no último dia 28 de outubro, do uso inadequado da ambulância e questionaram os parlamentares quanto os procedimentos a serem adotados.

Na mesma noite o cidadão Robinson Feres usou a tribuna da Câmara para fazer alguns questionamentos quanto ao uso indevido do veículo da saúde. Questionou se foi a primeira vez que o fato aconteceu? Se foi levantado que ocorreu esse tipo de viagens outras vezes? Perguntou quem é a pessoa responsável pelo controle da logística dos veículos? Se controle é fiscalizado, se o motorista realmente estava de plantão? Por que ninguém deu falta da ambulância, entre outras indagações, como quando o veiculo voltará a operar?

Apontou ainda que ocorreram falhas no controle e que estes questionamentos precisam ser respondidos. Cobrou a responsabilidade dos vereadores, como representantes do povo na apuração rígida do fato, sugerindo a criação de uma CPI para investigar o caso.

RELEMBRE O CASO

Na madrugada deste domingo (28) durante uma operação em conjunto da Polícia Militar e da Receita Federal na cidade de Cascavel, flagrou uma ambulância de Rio Negro transportando anabolizantes e medicamentos oriundos do Paraguai.

O motorista de 42 anos é funcionário público da Prefeitura de Rio Negro desde 2012 e o seu enteado de 26 anos foram presos em flagrante. Os dois contaram aos policiais que receberam R$ 5 mil para fazer o transporte e que o carregamento foi feito na cidade de Foz de Iguaçu, mas não informaram onde o contrabando seria descarregado.

A abordagem aconteceu na BR 277, no trevo de acesso a um dos bairros de acesso a cidade do oeste do Paraná, durante fiscalização de rotina. Durante a vistoria, as equipes encontraram uma grande quantidade de anabolizantes e medicamentos, entre abortivos e estimulantes, trazidos do país vizinho.