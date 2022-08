Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro recebe duas ambulâncias

Com foco na renovação da frota, nesta terça-feira (02), a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro recebeu duas ambulâncias que irão compor a rede de atenção primária em saúde e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma das ambulâncias será utilizada na rede de urgência e emergência em atendimentos de ocorrências domiciliares e nas transferências inter-hospitais para Curitiba e região metropolitana.

A renovação da frota do SAMU é realizada através do Governo do Estado do Paraná e Ministério da Saúde conforme a utilização da ambulância. Visando a segurança dos pacientes, a renovação ocorre a cada três anos ou a cada 300 mil km rodados. A frota operacional do SAMU em Rio Negro é composta por duas ambulâncias. De janeiro a julho deste ano foram realizados 510 atendimentos, com uma média de 73 por mês.

A secretária municipal de saúde de Rio Negro, Simone Gondro, enfatizou a importância destas ambulâncias e o preparo que as equipes possuem para prestar o atendimento. “Estas ambulâncias serão importantes para transportar os pacientes de forma segura. Além disso, as ambulâncias contam sempre com uma equipe técnica altamente capacitada”, comentou.