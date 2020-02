Secretário de Segurança confirma vinda de seis novos PMs para Rio Negro

Além dos novos policias, o secretário se comprometeu a realizar com mais frequência operações envolvendo policiais militares e civis

O secretário de estado da Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho Soares, anunciou a transferência de seis novos policiais militares para a 2ª Companhia de Polícia Militar de Rio Negro.

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (3) aos representantes do Conselho de Segurança (Conseg) e da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN) durante audiência organizada pelo ex-prefeito Alceu Swarowski com o apoio do deputado estadual Hussein Bakri.

Além dos novos policias, o secretário se comprometeu a realizar com mais frequência operações envolvendo policiais militares e civis. Também apontou que está sendo feito um acordo entre os estados do Paraná e Santa Catarina para que nas regiões de fronteira tanto a Polícia Civil quanto a Militar possam atuar em ambos os estados.