Sede da antiga empresa fluvial poderá ser tombada em Rio Negro

Em 1915 era fundada nas margens do rio Negro a Sociedade Anônima Lloyd Paranaense, passando em 1929 ser chamada de Agência do Lloyd Paranaense, considerada um marco da navegação na época, onde além da erva mate e madeira, transportou muitos riomafrenses para lugares longínquos

Na sessão da Câmara de Rio Negro do último dia 8, os vereadores aprovaram o envio de um ofício solicitando ao Conselho Superior de Defesa do Patrimônio Histórico do Paraná, assim como para a Comissão de Avaliação do Patrimônio Histórico, e para a Secretaria de Estado da Cultura, estudos para a viabilidade de tombamento e recuperação do Imóvel na rua Riachuelo as margens do rio Negro, onde funcionou a sede do Lloyd Paranaense.

Ícone da história da navegação fluvial da nossa região e do Comércio da Erva Mate, o imóvel abrigou a agência do Lloyd Paranaense, e foi um marco da navegação fluvial no Paraná no início do Século passado. Poucos vestígios restaram daquela época que durante anos movimentou a economia da região e do estado.

A Sociedade Anônima Lloyd Paranaense foi fundada em 27 de abril de 1915 por diversos madeireiros que exploravam o transporte fluvial na região.

Em 1929 foi fundada a Agência do Lloyd Paranaense em Rio Negro, funcionando no imóvel situado na rua Riachuelo. Muitos traços, inclusive do ancoradouro de barcos ainda estão intactos.

O imóvel, de propriedade da família Metzger, deve ser avaliado pela Comissão do Patrimônio inclusive com a participação da Secretaria de Estado da Cultura da Divisão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural com o parecer da Conselho Superior de Defesa do Patrimônio Cultural do Paraná, já que a navegação fluvial do Paraná no passado envolveu toda a região pertencente a bacia hidrográfica do rio Iguaçu.

Aponta-se que o imóvel é um marco da história do Paraná. E que o outro imóvel foi construído por Basílio Celestino de Oliveira e adquirido posteriormente pela empresa H. Jordan e mais tarde pelas Indústrias de Erva-Mate Maracanã e possui até hoje equipamentos utilizados para o beneficiamento da erva mate. Destaca-se ainda que o conjunto de obras tem um valor inestimável não só para a história de Rio Negro como para o Paraná que se desenvolveu em torno do comércio da madeira e erva-mate.