Segurança nas escolas municipais de Rio Negro é reforçada

A Prefeitura de Rio Negro se solidariza com as famílias das crianças do Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor do município de Blumenau-SC. A tragédia ocorrida na manhã desta quarta-feira abalou o mundo todo.

O clima atual é de consternação e busca por informações, então é preciso que a população evite propagar notícias falsas (fake news) que estão circulando nas redes sociais.

Em Rio Negro há preocupação dos munícipes com relação à segurança nas escolas, por isso a Prefeitura comunica que investe constantemente em segurança nas escolas e centros infantis. Também realiza constantes capacitações com os professores e demais colaboradores das unidades escolares em parceria com a Polícia Militar do Paraná com foco na segurança.

Todas as escolas e centros infantis estão equipadas com câmeras de videomonitoramento e contam com o serviço de vigilância do programa Patrulha Patrimonial, que foi criado pela Prefeitura. Atualmente são três viaturas e dez 10 servidores de segurança atuando na vigilância.

A população pode esclarecer eventuais dúvidas através do telefone: (47) 3643-7838.

CENTRAL

A nova Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro foi inaugurada no último mês de setembro no bairro Volta Grande. A Prefeitura está aliando a tecnologia com a segurança e proteção. O município, perante o Convênio nº 0223/2017 firmado com o Estado do Paraná, através da Polícia Militar para a implementação do sistema de videomonitoramento, estruturou suas ações, investiu em equipamentos, softwares e câmeras ao longo dos anos em seus prédios públicos, aumentou sua capacidade de Internet, realocou servidores e com orçamento próprio e doações conseguiu a estrutura atual para a nova central de videomonitoramento.

Atualmente são aproximadamente 400 câmeras instaladas em locais estratégicos do município e espelhadas em um espaço centralizado. Elas estão instaladas em ruas, avenidas, praças, escolas e centros infantis, postos de saúde, ginásios de esportes, cemitério municipal, entre outros espaços públicos. Além da área urbana, também há câmeras no interior de Rio Negro, como no Lageado dos Vieiras, Lençol, Cunhupã, Roseira e Fazendinha.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, enfatizou a importância que a gestão dá para a segurança pública: “Estamos cumprindo a nossa obrigação de valorizar a segurança de nosso município. Vamos colaborar e contribuir sim com a segurança do nosso povo. Ajudar a valiosa e significativa Polícia Militar do Paraná e a valiosa Polícia Civil e todas as suas ramificações que possam contribuir na segurança do nosso povo. Precisamos unir forças. Falar em segurança é falar em qualidade de vida”.

Além da central de videomonitoramento, a Segurança Patrimonial do Município de Rio Negro também possui o programa Patrulha Patrimonial, que visa o aperfeiçoamento do serviço público na fiscalização dos bens públicos municipais, pois não tem poder de polícia. Ou seja, é uma ferramenta de auxílio para a segurança pública.

Tem como objetivo assegurar soluções em serviços de segurança do patrimônio público em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Conselho de Segurança (CONSEG). Os serviços são prestados 24 horas por dia. As equipes atendem escolas, praças, postos de saúde e demais prédios públicos. Também auxiliam na sinalização e orientação no trânsito, apoio em eventos municipais, entre outras ações.

Trabalhando em simultaneidade com a central de videomonitoramento, o programa Patrulha Patrimonial também é uma ação de caráter preventiva, principalmente relacionadas a furtos e atos de vandalismo aos bens pertencentes ao município de Rio Negro. O programa também atua como um vigilante para auxílio da Polícia Militar nas atitudes suspeitas. Caso visualize e/ou se depare com ações suspeitas, os vigilantes comunicam a Polícia Militar através dos canais oficiais.

A rota de vigilância do patrimônio público é realizada por servidores públicos concursados que possuem capacitação em vigilância com certificado DRT. É um serviço que rendeu dados de comprovada eficiência nas atividades de patrulha patrimonial.