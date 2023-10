Seja um voluntário em Rio Negro; não existe tempo ruim para a solidariedade

Com o nível do rio Negro diminuindo, muitas famílias desalojadas começam a retornar para as suas casas. Equipes da Defesa Civil, da assistência social, saúde e vigilância sanitária, além de engenheiros da Secretaria de Obras, estão acompanhando as famílias para que haja um retorno seguro. Kits de limpezas também são entregues para colaborar nesse momento.

Mas a situação ainda é crítica em Rio Negro, pois o nível do rio continua alto e muitas áreas continuam inundadas. Diversas famílias estão desabrigadas e seguem acolhidas nos abrigos municipais. Por isso, toda ajuda com doações continua sendo essencial.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os cidadãos podem continuar ajudando como voluntários no Ginásio de Esportes José Müller ou no Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha, onde também há famílias acolhidas, ou então colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, pratos e talheres descartáveis, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, toalhas de banho, itens de limpeza e de higiene pessoal e também ração para os animais que estão abrigados pela Prefeitura. Confira os pontos de arrecadação:

Ginásio de Esportes José Müller

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

Também é possível realizar uma doação de forma rápida e segura através do PIX e transferência bancária.

Chave PIX: (47) 9 9171-1778

Transferência Bancária:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -