Semáforo poderá ser instalado próximo a Souza Cruz em Rio Negro

Mais de duas décadas depois, Rio Negro poderá voltar a ter um semáforo em suas ruas, pelo menos é uma indicação que tramita na Câmara que aprovou um requerimento na sessão da última terça-feira (10), sugerindo a instalação do equipamento no cruzamento da av. General Plínio Tourinho com as ruas Henrique Weil e dr. Mário Alves Teixeira de Freitas, no bairro Bom Jesus próximo a empresa Souza Cruz.

O legislativo solicitou que a Prefeitura realize um estudo técnico para a implantação do equipamento no local.

O pedido se justifica devido o município ter um aumento significativo de veículos nos últimos anos, fator que vem sobrecarregando algumas vias, como o cruzamento próximo a Souza Cruz, onde, principalmente no período da safra de tabaco o transito fica mais intenso no local, com entrada e saída de veículos, além do tráfego de pedestres.

NOTA DA REDAÇÃO

Louvável a indicação da Câmara de Vereadores, porém o local apontado não é o único que precisa de sinalização por semáforo. Existem outros cruzamentos de ruas com a mesma necessidade como no cruzamento da rua Getúlio Vargas, Sete de Setembro, praça João Pessoa e a rua Deputado Alceu Antonio Swarowski; no cruzamento da rua Getúlio Vargas com a Comendador Franco; e no cruzamento da av. Saturnino Olinto com a av. Ildefonso Camargo Melo e a rua Camarista João Hirt.

SEMÁFORO EM RIO NEGRO

Até a década de 80 Rio Negro contava com dois semáforos onde hoje é calçadão, uma na rua Nicolau Bley Neto e outro na saída da ponte próximo o prédio da antiga Prefeitura onde hoje é o Arquivo Municipal Maria da Glória Foohs.