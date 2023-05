Senac inicia inscrições para cursos técnicos com vagas gratuitas

O Senac abriu nesta terça-feira (16/05) as inscrições de cursos técnicos nas modalidades presenciais e à distância para o 2º semestre do ano. As turmas ocorrem em todo o estado, em cursos nas áreas de saúde, gestão, tecnologia, design, gastronomia e turismo.

A instituição também está ofertando a oportunidade de fazer um curso técnico de graça. São 276 vagas gratuitas em várias unidades do Senac. Em cada uma das 56 turmas de cursos técnicos presenciais são disponibilizadas duas vagas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), direcionado a pessoas de baixa renda. Ainda há turmas de cursos técnicos 100% gratuitas, em sete cidades.

O edital para se candidatar às vagas do PSG encontra-se exclusivamente no site www.pr.senac.br/tecnicos. Os candidatos serão classificados para a matrícula de acordo com a ordem de inscrição no processo seletivo, obedecendo rigorosamente ao número de vagas disponíveis, desde que atendam aos critérios específicos de cada curso e ao critério de renda referente ao PSG.

Se o candidato selecionado não atender aos pré-requisitos e/ou não apresentar a documentação exigida, a vaga será destinada para a próxima pessoa inscrita.

Quem pode participar

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) é direcionado a pessoas que possuem renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais.

Para calcular a renda per capita basta somar as rendas de todos os membros da família empregados e dividir pelo número de integrantes do grupo familiar.

Turmas Rio Negro

As aulas do segundo semestre terão início em 7 de agosto, para os cursos técnicos EAD, e em 8 de agosto para as turmas presenciais.

O Senac Rio Negro ofertará a turma presencial de Técnico em Radiologia, no período noturno, com duas vagas gratuitas.

A unidade também ofertará turmas à distância de Técnico em Transações Imobiliárias, Segurança do Trabalho, Logística, Recursos Humanos, Qualidade, Secretariado, Administração, Meio Ambiente, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores e Contabilidade e a Especialização Técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente.

Mensalidades

As mensalidades nos cursos técnicos variam de R$ 157,00 a R$ 384,00. A instituição também concede uma série de descontos e benefícios para os alunos dos cursos presenciais. As matrículas efetivadas até 17 de julho terão 50% de desconto na primeira mensalidade. Os alunos também recebem o desconto de pontualidade de 20% para as mensalidades pagas até a data do vencimento. E ainda tem o benefício Indique um Amigo para quem, no ato da sua matrícula, indicar uma pessoa. Se este se matricular também, quem fez a indicação ganha um desconto de 30% na segunda parcela da mensalidade.

Informações e inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo site www.pr.senac.br/tecnicos ou presencialmente na unidade.

Importante: as inscrições para as vagas gratuitas ocorrem pelo site da instituição ou presencialmente na unidade do Senac em Rio Negro.

Senac Rio Negro

Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova

(47) 3641-3050

rionegro@pr.senac.br

WhatsApp 08006436346