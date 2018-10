Senac Rio Negro oferece curso gratuito de Empregabilidade e o Mercado de Trabalho

O SENAC de Rio Negro está com uma nova turma do curso gratuito EAD de Empregabilidade e o Mercado de Trabalho. O objetivo é a contribuição a desempregados e jovens na procura do primeiro emprego, com a realização de um curso gratuito com a certificação SENAC.

– Curso gratuito de 15h

– Modalidade à distância

– Idade mínima 14 anos

– Inscrições somente na Unidade do SENAC-Rio Negro até 31/10 (documentos necessários: RG, CPF, Comprovante de endereço, menores acompanhados dos responsáveis)

– Certificado SENAC

РData de realiza̤̣o (EAD) do curso de 12/11 a 16/11.

– O SENAC Rio Negro disponibilizará o laboratório de informática de Segunda à Sexta-feira das 14h à s 17h (exceto dia 15/11- feriado) durante a realização do curso. O participante pode optar por fazer o curso em casa ou na unidade.

CONTEÚDO DO CURSO:

A importância da qualificação profissional

Escolha de uma atividade profissional

Relacionamento interpessoal

O trabalho em equipe

Equilíbrio emocional

Proatividade

Postura profissional

Competências

Domínio de tecnologias

Futuro da empregabilidade

Identificando oportunidades

Preparando currículo

Comportamento em entrevista

Marketing pessoal