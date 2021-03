Senac Rio Negro possui cursos para quem busca renda extra e diferencial no mercado de trabalho

Compartilhar no Facebook

Você sabe quais são as vantagens de se fazer um curso rápido? São muitas: conquistar um certificado em um curto período de tempo; investimento pequeno; renda extra e principalmente, conhecimento direcionado para o ramo escolhido.

O Senac Rio Negro oferece a oportunidade ideal para quem pretende aproveitar essas vantagens. Confira os cursos com inscrições abertas:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

DOCES PARA PÁSCOA – 15h

Aprenda técnicas de trabalho com chocolate puro, derretimento e temperagem, produção de deliciosas trufas, bombons em diversos formatos, doces diversos para vender e presentear.

Início em 22/03, aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.

ALIMENTAÇÃO FITNESS – 15h

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nutrição e fitness, uma combinação perfeita para potencializar seu treino. Entenda o conceito e os objetivos de uma alimentação fitness. Aprenda a se alimentar de forma saudável com uma dieta rica em nutrientes.

Início em 11/05, aulas terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

E-COMMERCE: VENDENDO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO – 42h

Hoje, a tendência do consumidor é buscar por produtos e serviços na internet. Portanto, é necessário que o vendedor tenha conhecimentos sobre a dinâmica das vendas on-line e suas especificidades. O curso tem como objetivo desenvolver competências como as estratégias de vendas no comércio eletrônico. É destinado a profissionais da área de vendas, compras e gestão comercial.

Início em 12/04, aulas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h

PRIMEIROS SOCORROS – 16h

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Desenvolva habilidades necessárias à prestação de primeiros socorros a vítimas de acidentes ou mal súbito até a chegada do atendimento especializado.

Início 08/05. Aulas aos sábados, das 08h às 12h

TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES – 36h

Elaborar estratégias de segurança da informação para redes de computadores.

Início 13/04. Aulas terças e quintas-feiras, das 19h às 22h

Qualificação Profissional:

Confeiteiro – 300h

O Confeiteiro é responsável pela preparação, montagem e apresentação de produtos de Confeitaria. Exerce suas atividades em confeitarias, panificadoras, entre outros ambientes de produções alimentícias, como prestador autônomo ou contratado em empresas. Interage com clientes internos e externos, podendo trabalhar em equipe.

Início em 12/04. Aulas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

Venha para o Senac, Certificação para conquistar o Mercado de Trabalho.

Informações e inscrições: (47) 3641-3050, WhastApp (47) 99166-6511 ou através do site: www.pr.senac.br.

Serviço

Senac Rio Negro

Rua Marçal José Pereira, 100

(47) 3641-3050