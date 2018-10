Senac Rio Negro realiza Feira de Profissões no próximo dia 6 de novembro

Vem aí mais uma edição da Feira de Profissões do Senac PR. No dia 6 de novembro as unidades de todo o Estado abrem as portas para apresentar opções de qualificação para quem quer entrar no mercado de trabalho, mudar de profissão ou progredir na carreira. O tema deste ano é “O passo certo para sua carreira”. A entrada é franca.

As atividades terão início com a palestra magna “Cursos técnicos: O primeiro passo para sua carreira está no Senac”, ministrada pelo reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), professor Zaki Akel Sobrinho, gestão 2008-2016.

Em Rio Negro, a programação inclui oficinas de preparo de cupcake e realidade aumentada. Também serão oferecidas orientações sobre o mercado de trabalho, como comportar-se em entrevista de emprego, técnicas de vendas e primeiros socorros em acidentes domésticos.

As vagas são limitadas. Para garantir a participação os interessados devem se inscrever antecipadamente no site www.pr.senac.br/profissoes. As inscrições no dia do evento também serão aceitas, mas estão sujeitas ao número de vagas ainda disponíveis.

A novidade deste ano é a Feira de Profissões Virtual, disponível pelo link www.pr.senac.br/profissoes, na qual será possível assistir à palestra magna e participar do curso EAD “Culinária Light e Diet” e da Oficina “Como Criar um Blog com WordPress”.

Ensino profissionalizante em alta

As formações técnicas são alternativas atrativas para driblar a crise econômica, seja para quem quer ingressar, ou voltar, o mais rápido possível ao mercado de trabalho. Enquanto há muitos trabalhadores desempregados, recrutadores se esforçam para encontrar profissionais de nível técnico devidamente capacitados. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com o Conselho das Américas (COA) e a Fundação JP Morgan Chase, cerca de 40% das empresas têm dificuldades para contratar técnicos, porque faltam candidatos com os requisitos necessários para preencher essas vagas.

Por isso, durante a feira os visitantes serão convidados a participar do Jogo da Carreira Senac, que demonstrará como iniciar uma profissão com a ajuda da instituição. O Senac oferta cursos com alta empregabilidade e que permitem a rápida inserção no mercado de trabalho. As opções incluem cursos de formação inicial e continuada, técnicos de nível médio, tecnólogo e pós-graduação a distância. Seja qual for o caminho profissional desejado, o Senac ajuda a chegar lá.

Serviço:

HORÁRIOS PROGRAMAÇÃO SALA 09h às 10h30 Palestra magna: “O primeiro passo para a sua carreira está no Senac” com Zaki Akel Sobrinho Auditório 10h às 11h Preparos de Cupcake Cozinha Pedagógica 10h às 11h Mercado de Trabalho, Tecnologias e Informática Auditório 10h às 11h Oficina de Realidade Aumentada Espaço Conexão 11h às 12h Primeiros Socorros em Acidentes Domésticos Laboratório de Enfermagem 11h às 12h Oficina de Curriculo Auditório 11h às 12h Aulão de Dança Hall 14h às 15h Preparos de Cupcake Cozinha Pedagógica 14h às 15h Primeiros Socorros em Acidentes Domésticos Laboratório de Enfermagem 15h às 16h Maquiagem para o Dia a Dia Salão Pedagógico 15h às 16h Aulão de Dança Hall 16h às 17h Mercado de Trabalho, Tecnologias e Informática Auditório 16h às 17h Oficina de Realidade Aumentada Espaço Conexão 17h às 18h Como Comportar-se em uma Entrevista de Emprego Auditório 19h às 20h Preparos de Cupcake Cozinha Pedagógica 19h às 20h Primeiros Socorros em Acidentes Domésticos Laboratório de Enfermagem 19h às 20h Mercado de Trabalho, Tecnologias e Informática Auditório 20h às 21h Maquiagem para o Dia a Dia Salão Pedagógico 20h às 21h Técnicas de Vendas Auditório Livre Jogos de Tabuleiro, Xadrez e Trilha, Tênis de Mesa, Futebol de Botão, Badminton Hall Livre Feira de Troca de Livros Espaço Leia e Troque Livre Oficina de Temperos e Aromas Hall Livre Dicas para Viagens com o Sesc SAC

SENAC RIO NEGRO

Rua Marçal José Pereira, 100 · 47 3641-3050

0800 643 6 346 · www.pr.senac.br/profissoes