Senai de Rio Negro está com matrículas abertas para cursos técnicos presenciais

Esta época do ano é propensa para começar os estudos, focando no início de uma nova carreira, recolocação no mercado de trabalho ou uma promoção. Para início a partir de fevereiro de 2020, o Senai no Paraná oferece cursos presenciais em diversos setores. Em Rio Negro, destacam-se os cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Mecânica.

De cada dez estudantes formados em algum curso técnico, sete conseguem se inserir no mercado de trabalho logo após o término da formação. Este dado é da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do Senai, painel 2017-2019. “O Senai oferece cursos técnicos que são uma ótima opção para um ingresso mais rápido, principalmente por serem cursos mais enxutos, que duram até dois anos”, analisa Vanessa Frason, gerente de Educação Profissional do Sistema Fiep.

Além dos cursos técnicos, a unidade está com as inscrições abertas para os cursos de Aperfeiçoamento Profissional em Modelagem de Sistemas e Aperfeiçoamento Profissional em Programação de Aplicativos. Todas as opções ofertadas podem ser encontradas no site www.cursocertosenai.com.br. Para dúvidas e matrículas, entre em contato pelo telefone 047 3641-6425, ou pelo WhatsApp 041 98725-4376.

Serviço

Inscrições e mais informações:

cursocertosenai.com.br

0800 648 0088

