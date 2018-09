Sesc e município de Rio Negro assinam convênios de programas gratuitos para jovens

Compartilhar no Facebook

Na última semana o Sesc e o município de Rio Negro assinaram dois convênios voltados para a educação dos jovens estudantes das escolas públicas do município, o ‘Futuro Integral’ e o ‘Aprendendo Jogar’.

Ambos os programas funcionam como uma educação complementar em parceria com a Secretaria de Educação.

O programa Futuro Integral proporcionará que até 250 alunos das escolas públicas, entre oito e 11 anos, tenham três horas de aulas duas vezes por semana de letramento, raciocínio lógico, arte-educação e/ou expressão corporal, desenvolvidas de maneira dinâmica, integrada e voltada para as necessidades do educando, por meio das metodologias pedagogia de projetos, ludopedagogia, ensino contextualizado e protagonismo do educando.

Já o programa Aprender a Jogar atenderá até 100 alunos que terão aulas duas vezes por semana voltadas aos esportes e demais manifestações da cultura corporal do movimento como meio educacional para o desenvolvimento humano e a qualidade de vida.