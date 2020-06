Sesc entrega em Rio Negro mais de 500 kg de alimentos doados

Promovida pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, por meio do Programa Mesa Brasil, a Campanha estadual de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, álcool em gel, luvas máscaras arrecadou até o momento exatos 635 quilos de doações para as famílias carentes atendidas pelo CRAS de Rio Negro.

A campanha está sendo realizada do desde 16 de abril, atendendo a 30 cidades onde o Sesc e o Senac estão instalados. O Programa Mesa Brasil do Sesc PR é o receptor das doações e distribuidor dos produtos arrecadados às entidades assistenciais cadastradas, aos Centros de Referência de Assistência Social das Prefeituras e às Secretarias Municipais de Assistência Social, seguindo os critérios de transparência e rastreabilidade já conhecidos.

Diante disto, o Sesc de Rio Negro considera a valorosa contribuição de doadores (pessoa física e jurídica) que estão participando desta Campanha, buscando onde sobra e entregando onde falta. É um trabalho de solidariedade humanitária, de enfrentamento da situação e responsabilidade de todos diante do atual cenário de calamidade pública e insegurança alimentar da população economicamente vulnerável.

Para contribuir com a iniciativa, o Sesc informa que continuam ativas as arrecadações na Unidade de Rio Negro e nos parceiros como supermercados e outros estabelecimentos comerciais da cidade.

No site do Sesc PR (www.sescpr.com.br) está disponível a relação das unidades do Sesc e do Senac aptas a receber as doações, endereços e contatos para informações e dúvidas. O Sesc reitera o compromisso em contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social em nosso Estado.