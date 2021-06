Sesc entrega mais de 2 mil agasalhos para famílias de Rio Negro

O Sesc Paraná, por meio de suas Unidades em todo o Estado, promove a tradicional Campanha do Agasalho, com o tema “Onde há calor, há mais vida”. Desde o início da arrecadação, a Unidade Rio Negro já recebeu aproximadamente 2.538 itens, entre roupas novas, usadas (em bom estado), cobertores e calçados. A ação conta com apoio logístico do Exército, por meio do 5º RCC e da 11ª BIA, além de diversos pontos de arrecadação no comércio da cidade.

As primeiras doações foram destinadas ao CREAS e ao CRAS do município e contaram com o apoio logístico do 11º BIA (Batalhão de Artilharia Autopropulsada) de Rio Negro. Para o CRAS foram destinadas 1962 peças, que atenderão cerca de 420 pessoas e no CREAS foram destinadas 576 peças para aproximadamente 43 pessoas.

ARRECADAÇÃO DRIVE-THRU

Os interessados em contribuir com esta ação solidária também tem oportunidade de até o final desta semana (25/06), das 8h às 20h, entregar suas doações na Unidade do Sesc de Rio Negro, no sistema drive-thru. Basta que as doações estejam limpas e em sacolas plásticas. Todas as peças passarão por um período de quarentena e somente após este tempo serão triadas, com a separação por roupas femininas, masculinas e infantis, para a correta destinação às entidades assistenciais cadastradas.

O Sesc está situado na Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro. Informações pelo telefone 3641-8550 ou 9 9230-1519.

