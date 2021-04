Sesc PR abre inscrições para edital de Contos Infantis Inéditos

Ao todo, serão selecionadas 10 obras que integrarão coletânea ilustrada.

Estão abertas as inscrições para a seleção de contos infantis do Sesc Paraná. Ao todo, 10 obras inéditas serão classificadas para compor uma coletânea que será impressa no formato de um livro ilustrado, e distribuído em todo o estado. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 15 de maio no site da instituição.

Estão aptos para participar pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos completos – considerada a data de inscrição –, nascidas ou residentes no Paraná e não contempladas nas duas últimas edições.

Cada autor selecionado receberá 20 exemplares da coletânea, além de participar do lançamento do livro na 40ª edição da Semana Literária, em Curitiba, e integrar um bate-papo na programação do evento, com o benefício de ter as despesas custeadas pelo Sesc – caso seja realizado no formato presencial.

Entende-se por conto, uma narrativa ficcional curta, com tema único, espaço e tempo limitado e com número reduzido de personagens. O tema é livre, porém deve ter o estado do Paraná como cenário e, obrigatoriamente, direcionado ao público infantil com idade até 11 (onze) anos, em forma, linguagem e conteúdo.

Esta é uma iniciativa de fomento à produção paranaense, que oportuniza a produção e divulgação de trabalhos literários autorais, reconhece e valoriza a cultura desenvolvida no estado, e produz um resgate dos elementos que compõem a identidade regional.

Edital de Seleção de Contos Infantis Inéditos

Inscrições até 15 de maio

https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-de-contos-infantis-ineditos-para-coletanea-sesc-parana-2021/