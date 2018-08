Sesc Rio Negro oferece aulas gratuitas de revisão para ENEM

A unidade do Sesc em Rio Negro oferecerá a partir deste sábado, 01/09, aulas gratuitas para os alunos que participarão do ENEM (exame nacional do ensino médio).

Nos encontros serão revisados conteúdos nas áreas de Matemática, de Linguagem, além de dicas e técnicas de Redação, Escrita e uso de novas tecnologias.

As aulas acontecerão todos os sábados, das 9h15 as 11h15, até a véspera do exame e serão ministradas pelos profissionais que atuam nos projetos de Educação Complementar do Sesc Rio Negro. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (47)3641 8550 ou pelo e-mail sac.rionegro@sescpr.com.br

SOBRE O SESC RIO NEGRO

A nova unidade do Sesc em Rio Negro faz parte do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná. Inaugurada em junho deste ano, promove a qualidade de vida para os trabalhadores do comércio por meio da Educação, Cultura, Saúde, Esporte e Lazer. Em suas instalações, salas de aula com infraestrutura multimídia, sala de cinema, quadra poliesportiva, Espaço Conexão (sala de informática) e Sala de Desenvolvimento Corporal. O Sesc Rio Negro está situado à rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova.