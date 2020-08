Sesc Rio Negro oferece cursos gratuitos de Informática e Tecnologia

O Sesc Rio Negro está com inscrições abertas até o dia 01 de setembro para diversos cursos na área de Informática e Tecnologia. Independente de onde o aluno estiver, os cursos poderão ser acessados pela internet, pois são totalmente online, gratuitos e para todas as idades.

As aulas serão ao vivo, transmitidas por um link enviado aos matriculados e terão curta duração.

São diversas opções, bastante úteis nestes tempos de isolamento, como o curso “Aprenda a filmar e editar vídeos” ou até mesmo para aperfeiçoamento profissional, como o curso “Ferramentas de EAD para professores” ou “Foco e Produtividade”.

Já na área do entretenimento, são ofertados temas como “Aprenda a utilizar o TikTok”, “Fotografia para a 3ª idade” e “Animação em stop-motion”.

Acesse o link e inscreva-se em alguns dos cursos disponíveis :

Filmar e editar vídeos: https://www.sescpr.com.br/curso/aprenda-a-filmar-e-editar-videos/

Ferramentas para professores: https://www.sescpr.com.br/curso/ferramentas-de-educacao-a-distancia-para-professores/

Foco e Produtividade: https://www.sescpr.com.br/curso/foco-e-produtividade/

TikTok – https://www.sescpr.com.br/curso/aprenda-a-utilizar-o-tiktok/

Fotografia para 3ª idade: https://www.sescpr.com.br/curso/fotografia/

Animação com stop-motion: https://www.sescpr.com.br/curso/animacao-com-stop-motion/

Além disso, o Sesc Rio Negro está formando turmas presenciais para cursos de Informática Básica. São aulas 3x na semana (2ª, 4ª e 6ª), no período da tarde ou da noite. A previsão é que os cursos iniciem na primeira semana de setembro. Os cursos terão carga horária é de 30 ou de 96 horas, conforme o interesse de cada aluno. O valor do curso é R$ 296,00 (para trabalhador do comércio) ou R$ 395,00 (para público em geral) e poderá ser parcelado em até 5x no cartão.

Informações: Sesc Rio Negro – Telefone: 47 3641-8550 ou sac.rionegro@sescpr.com.br – Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro – PR