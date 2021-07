O projeto Futuro Integral do Sesc Rio Negro chega com uma novidade: oficinas de férias, com atividades gratuitas para todas as idades. Será de 19 a 22 de julho.

Serão quatro dias de oficinas legais! Confira:

Teatro Mágico (19/07)

Fantástica Fábrica de Brinquedos (20/07)

Mini Jardim de Inverno (21/07)

Fidget Toys (22/07)

A oficina será on-line via aplicativo Teams. Participe. A diversão está garantida!

Para mais informações ligue: 3641- 8559.