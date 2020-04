Sesc Rio Negro participa de campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, por meio do Programa Mesa Brasil, e as empresas de comunicação do Paraná lançaram a campanha estadual de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, álcool em gel, luvas e máscaras.

O programa Mesa Brasil do Sesc PR será o receptor das doações e distribuidor dos produtos arrecadados às entidades assistenciais cadastradas, aos Centros de Referência de Assistência Social das prefeituras e às secretarias municipais de Assistências Social.

O Exército Brasileiro também está engajado na campanha, atuando na área de logística para facilitar o transporte das doações nas diversas regiões do estado.

De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, as unidades do Sesc, em todo o estado, estarão abertas para receber as doações de empresários, indústrias e da comunidade.

O Sesc Rio Negro fica localizado na Rua Marçal José Pereira, 110 | Bairro Estação Nova

A proposta é que a campanha resulte em um trabalho de solidariedade humanitária, de enfrentamento da situação e responsabilidade de todos diante do atual cenário de calamidade pública e insegurança alimentar da população economicamente vulnerável.

No site do Sesc PR (www.sescpr.com.br) está disponível a relação das unidades do Sesc e do Senac aptas a receber as doações, endereços e contatos para informações e dúvidas.

Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc – um programa com credibilidade, rastreabilidade e compromisso social que atua em todo o Brasil há mais de 25 anos – é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.

O programa existe no Paraná desde 2003 e, somente em 2019, foram distribuídos no estado, pelo Mesa Brasil, mais de dois milhões e 100 mil quilos de alimentos, complementando a alimentação de mais de 115 mil pessoas em 82 municípios. A parceria contou com doações de 371 empresas e 632 instituições sociais cadastradas no Programa foram beneficiadas.

Números

– Segundo o último relatório O Estado da Segurança e Nutrição Alimentar no Mundo, publicado em 2019, pela Organização das Nações Unidades para a Alimentação e Agricultura (FAO), 5,2 milhões de brasileiros passam fome.

– De acordo com a FAO, entre um quarto e um terço dos alimentos produzidos anualmente para o consumo humano se perde ou é desperdiçado. Isto equivale a aproximadamente, 1,3 bilhões de toneladas de alimentos, o suficiente para alimentar dois bilhões de pessoas.

– Dados da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania, revelam que mais de 51 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único se enquadram nos critérios para receber o auxílio emergencial de R$ 600 anunciado pelo Governo Federal e que perdurará até o fim da pandemia do coronavírus.