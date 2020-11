Sesc Rio Negro promove nesta quarta-feira o “Drive Thru Passaporte do Conhecimento”

Compartilhar no Facebook

A ação “Drive Thru Passaporte do Conhecimento” do Sesc Rio Negro é uma oportunidade para motivar quem deseja aprender um novo idioma ou queira aperfeiçoar seus estudos, mesmo durante a pandemia. O evento ocorre das 9h às 19h.

Será entregue gratuitamente um kit por participante, com materiais lúdicos e informativos, contendo:

Dicas de Inglês para aprofundar as habilidades e articular a pronúncia, além de ser um convite para participar do Clube de Pronúncia com encontros realizados no Sesc Rio Negro.

Orientações para sobre o ENEM, Vestibular e como ingressar no ensino superior através das aulas do cursinho pré-vestibular semi-intensivo ofertado pelo Sesc em formato online.

Opções de passeios e viagens para destinos incríveis, oferecidos pelo Turismo Social do Sesc Paraná.

O Sesc informa que estará cumprindo todas as medidas de segurança e distanciamento vigentes.

Para participar, os interessados deverão comparecer pessoalmente no Sesc de Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110- Estão Nova) o obter maiores informações pelo telefone 47-3641-8550 ou e-mail sac.rionegro@sescpr.com.br