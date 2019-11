Sessão Solene comemorativa aos 149 de Rio Negro homenageou empresas, pessoas e entidades

Realizado a outorga de Títulos de Cidadãos Honorários, entrega de moções e a entrega da Comenda da Ordem do Brasão Municipal. O executivo entregou certificados para as empresas destaques no desenvolvimento econômico do município

Em sessão solene realizada no Clube Rionegrense na última sexta feira (8), a Câmara Municipal e a Prefeitura de Rio Negro, homenagearam empresas, pessoas e entidades que se destacaram prestando serviços relevantes a toda comunidade, bem como ajudaram no desenvolvimento sócio-econômico do município.

Durante a sessão foi feita a outorga do Título de Cidadão Honorário, entrega de Moções de Aplauso, de Votos de Louvor e Congratulações, além da entrega da Comenda da Ordem do Brasão Municipal. A Prefeitura também entregou certificados para as empresas destaques no desenvolvimento econômico do município.

Foram concedidos os títulos de Cidadão Honorário para o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP, Edson Luiz Campagnolo; para o comandante da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, major do Exército Abner de Oliveira e Silva Junior; e para o contador Wilson Scheuer.

A comenda da Ordem do Brasão Municipal foi entregue para o diretor da 1ª Regional de Saúde, José Carlos Silva de Abreu e para a Zeliane Maria Virgilio Trisotto.

Receberam a Moção de Aplauso a Associação de Moradores da Campina dos Andrades, a Associação Brasileira Alemã Trier, a Casa de Repouso Sagrado Coração de Jesus, Sandra Elias, Ari Guerber, Eros Valério e a Clínica E-Vida.

Os Votos de Louvor foram para a Associação dos Feirantes da Feira de Variedades de Rio Negro – Feira da Lua, para a Simone Moraes Stange, para a Família Aquino, Eriberto Kotelak, Ana Beatriz Deretti, Eneliz de Fátima Anton Buba, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro, Igreja Luterana de Rio Negro, Fernando Renan da Silva, Loriane Heide, Eugenia Heide, Clube Recreativo Ecológico Amigos da Bola e para o atleta Pedro Miguel Alves.

Assim como em 2018 a Prefeitura realizou a entrega de certificados para as empresas que mais arrecadaram ICMS no valor adicional e para aquelas que tiveram os maiores valores arrecadados no ISSQN РImposto Sobre Servi̤os de Qualquer Natureza. Ao todo 35 empresas receberam a homenagem de reconhecimento.