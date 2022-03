SINE de Rio Negro é destaque no ranking da Intermediação de Mão de Obra

O município de Rio Negro esteve presente no Encontro Estadual da Rede SINE (Sistema Nacional de Emprego) do Paraná, realizado em Curitiba. Participaram o prefeito, James Karson Valério e a gerente da Agência do Trabalhador de Rio Negro, Iraci Kraievski Nadolny.

O evento foi promovido pelo Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e reuniu servidores das 216 Agências do Trabalhador do Estado.

A Agência do Trabalhador de Rio Negro ocupa a terceira colocação da Região Metropolitana de Curitiba, segundo o ranking de desempenho IMO (Intermediação de Mão de Obra). O desempenho avalia a oferta, encaminhamento e colocação de profissionais no mercado de trabalho.

Nas agências todos os atendimentos são prestados por meio da intermediação de mão de obra, ou seja, os profissionais fazem todo o acompanhamento para a procura de vaga que se enquadre ao perfil do candidato e seleciona para encaminhamento da entrevista até a contratação. Nas Agências, o trabalhador dá entrada no seguro-desemprego e pode buscar por ofertas de trabalho, capacitação, participar de entrevista de emprego, e dar entrada em documentos como Carteira de Trabalho (CTPS).

Dados do Ministério do Trabalho e Previdência mostram que o Paraná foi o Estado que mais empregou via Agências do Trabalhador em 2021

Durante o evento, palestraram o secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost; a gerente de Educação do Senai , Jacielle Feltrim, que falou sobre a importância da qualificação profissional; a chefe do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Sejuf, Suelen Glinski, que explicou sobre a gestão do sistema público de empregos; e o superintendente regional do Ministério do Trabalho no Paraná, Paulo Kroneis, que elogiou o modelo adotado no Estado.