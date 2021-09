SINE de Rio Negro realiza “Dia D” para Inclusão de Pessoas com Deficiência

Nesta terça-feira (21) será realizado na Agência do Trabalhador de Rio Negro o “Dia D”, campanha essa que irá promover maior inclusão de Pessoas com Deficiência e reabilitados do INSS, a qual é assegurada por direito, prestando o atendimento exclusivo e adaptado a cada situação do indivíduo.

No evento será disponibilizado o atendimento presencial com entrevistas de diversos representantes de empresas da região, cadastros de currículos e distribuição de informações.

Interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador localizada na Rua Dr. Getúlio Vargas, 167, Centro, no dia 21 de setembro das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h munidos de documentação.

Dúvidas e solicitação de informações podem ser sanadas através dos números (47) 3642-1564, (47)3642-8803 ou (47) 3645-1573.

