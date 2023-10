Situação continua crítica em Rio Negro; saiba como colaborar com doações

Felizmente não choveu neste sábado em Rio Negro, mas a situação continua crítica. O nível do rio Negro está estável neste momento, mas está bem acima do nível normal, o que mantém inundações em diversas regiões do município. Às 19h o nível registrado foi de 10,921 metros. As imagens são da Vila Paraíso, uma das mais atingidas pela cheia do rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Defesa Civil de Rio Negro está em estado de vigília e monitoramento. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Os cidadãos podem ajudar como voluntários no Ginásio de Esportes José Müller ou no Colégio Caetano, onde também há famílias acolhidas, ou então colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, pratos e talheres descartáveis, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, toalhas de banho, itens de limpeza e de higiene pessoal e também ração para os animais que estão abrigados pela Prefeitura. Confira os pontos de arrecadação:

Ginásio de Esportes José Müller

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras