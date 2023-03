SMEL-RN iniciará projeto social em parceria com a Associação Atlética Souza Cruz

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), em parceria com a Associação Atlética Souza Cruz, iniciará no mês de abril um projeto social voltado às crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade, onde serão oferecidos treinamentos de voleibol (masculino e feminino) e futsal (masculino e feminino).

Os treinamentos serão realizados de forma gratuita no ginásio de esportes da Associação Atlética Souza Cruz no período matutino e vespertino, com o objetivo de oferecer uma atividade aos participantes no contraturno escolar.

PROGRAMAÇÃO:

Futsal (masculino e feminino)

Quartas-feiras

9h às 11h e 14h às 16h

Voleibol (masculino e feminino)

Quintas-feiras

9h às 11h e 14h às 16h

Os treinamentos terão início no dia 05 de abril. As inscrições podem ser feitas no dia e horário dentro da programação.