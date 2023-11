Sol volta a brilhar em Rio Negro e Mafra, mas situação ainda é crítica

Felizmente o Sol voltou a brilhar em Rio Negro! Mas a situação das inundações ainda é crítica.

O nível do rio Negro está acima dos 9 metros e muitas famílias continuam desalojadas.

O tempo está sempre bom para a solidariedade. Faça a sua doação. Contato com a Defesa Civil: (47) 9 9171 1778.

Em Mafra as inundações causaram evacuações em algumas áreas da cidade, e muitas famílias ainda não puderam retornar para suas casas. O nível do rio atingiu uma marca preocupante de 9,70 metros e segue subindo por conta das fortes chuvas que atingiram nossa cidade nos últimos dias, mantendo as esperanças de reconstrução em espera.

A Prefeitura de Mafra mobilizou todas as suas equipes para fornecer assistência às pessoas que necessitam, à medida que a preocupação com o rio aumenta. O foco principal agora é garantir a segurança daqueles que foram afetados pelas enchentes.

As autoridades locais continuam monitorando de perto o nível do rio, fornecendo atualizações regulares à comunidade e mantendo-se alerta para qualquer mudança na situação. A cidade permanece unida, com voluntários e equipes de resgate trabalhando incansavelmente para ajudar as famílias desabrigadas.

A Prefeitura de Mafra agradece a todos os cidadãos por sua solidariedade e colaboração em tempos difíceis. O sol que retorna é um lembrete de esperança, e a cidade está determinada a enfrentar esse desafio juntos, priorizando a segurança e o apoio àqueles que mais necessitam.