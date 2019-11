Solenidade marca a premiação da Prova Rio Negro

Compartilhar no Facebook

No último dia 20 aconteceu a premiação da Prova Rio Negro, que serve como avaliação do ensino no município.

As três melhores escolas que atingiram as melhores médias foram:

1º Escola Municipal Ricardo Nentwig, com 7,6;

2º Escola Municipal João da Silva Machado, com 7,4;

3º Escola Rural Municipal Paulino Valério, com 7,3.

Escolas que tiveram avanço na nota em relação ao ano anterior também foram premiadas, são elas:

1º Escola Rural Municipal Eraldo Germano Plautz, de 6,0 em 2018 para 6,9 em 2019.

2º Escola Municipal Venceslau Muniz, de 6,6 em 2018 para 7,1 em 2019;

3º Escola Rural Municipal José de Lima, de 6,7 em 2018 para 7,1 em 2019.

O município atingiu a média geral de 7,0.