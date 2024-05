SOS Rio Grande do Sul: saiba como colaborar em Rio Negro com doações

Compartilhar no Facebook

Rio Negro lançou na última semana a campanha SOS Rio Grande do Sul com o objetivo de arrecadar doações para auxiliar as vítimas das inundações que atingem aquele estado.

O município de Rio Negro sempre recebeu muita ajuda quando enfrentou as terríveis inundações. Somente em 2023 foram duas em um curto período de tempo e a solidariedade foi grande. Agora é a vez dos rio-negrenses ajudarem quem tanto precisa.

O QUE DOAR

✅ Alimentos não perecíveis;

✅ Água potável;

✅ Materiais de higiene pessoal;

✅ Materiais de limpeza.

COMO DOAR

Entregue suas doações nos pontos de coleta:

✅ Ginásio José Muller

✅ Corpo de Bombeiros de Rio Negro

✅ Biblioteca Pública Municipal Wenceslau Muniz

✅ Lojas Afubra

✅ Outros pontos identificados com o cartaz da campanha

PIX PARA A CONTA SOS RIO GRANDE DO SUL:

✅ CNPJ: 92.958.800/0001-38 – Banco: Banrisul

Todas as doações serão reunidas e enviadas diretamente para as famílias atingidas. Para mais formas de ajuda consulte o site oficial: www.sosenchentes.rs.gov.br