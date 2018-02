Souza Cruz é eleita a melhor empregadora do Brasil

A Souza Cruz foi eleita a companhia número #1 no Brasil pela premiação Top Employers. Em 2018, a empresa foi certificada pelo sétimo ano consecutivo, durante evento em São Paulo (SP), na noite da última quinta-feira, 1º. O reconhecimento, realizado anualmente pelo Top Employers Institute, é composto por uma análise detalhada de práticas de Recursos Humanos, incluindo gestão de talentos, aprendizado e desenvolvimento, benefícios e gestão de carreira e performance. A certificação utiliza parâmetros globais e, por isso, a Souza Cruz (por meio do grupo British American Tobacco – BAT) se posiciona também como uma forte empregadora no mundo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Todos devem imaginar o orgulho que a gente está sentindo e a importância desse prêmio para qualquer empresa. Para a Souza Cruz, com uma trajetória de 115 anos no Brasil e líder do mercado, esse orgulho é maior ainda. Ele mostra a seriedade com que levamos a gestão de talentos e o desenvolvimento de pessoas. Esse reconhecimento é super importante para compararmos nossas práticas com grandes empresas e para continuar com nossa agenda de RH. Estamos muito honrados e felizes com esse reconhecimento”, declarou o presidente Liel Miranda.