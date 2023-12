Subtenente Costa Pires se destaca em ultramaratona e realiza doações

No sábado, dia 16 de dezembro, o Adjunto de Comando do 5º Regimento de Carros de Combate, subtenente Sergio Rodrigo da Costa Pires, participou da Ultramaratona Paraná 24h, realizada no Recanto Marista em Almirante Tamandaré-PR.

A prova teve início às 7h do sábado e terminou às 7h do domingo. A ultramaratona consistia em os atletas percorrerem o maior número de voltas na pista de 640 metros em 24 horas ininterruptas.

Havia um forte calor durante o dia, chegando a 35 graus. E houve uma queda brusca de temperatura à noite, chegando a 17 graus. Mesmo com todas essas dificuldades, o subtenente Costa Pires percorreu 236 voltas na pista, totalizando 151 km, chegando em 2º lugar geral da prova.

Além de conquistar bons resultados nas competições de ultramaratonas em que participa, o subtenente Costa Pires tem como objetivo ajudar as pessoas. O atleta procura aliar as provas com alguma ação social, então participa das competições com o intuito de arrecadar alimentos. Desde 2018 o subtenente Costa já repassou mais de 17 toneladas de alimentos a diversas famílias.

Antes de ir para essa prova em Almirante Tamandaré, o atleta arrecadou 30 cestas básicas e 325 litros de leite integral, que foram repassados a famílias em vulnerabilidade social em Rio Negro-PR e Mafra-SC. O atleta agrade a todos os patrocinadores e pessoas que ajudaram na campanha.