Sucessos do cinema brasileiro estão em cartaz em Rio Negro

Curtir ¬†os sucesso das telonas na sala de cinema do Sesc Rio Negro √© uma √≥tima op√ß√£o para as f√©rias. S√£o sess√Ķes gratuitas, com filmes brasileiros. Tem com√©dia, a√ß√£o e espiritualidade. As sess√Ķes acontecem de quarta a s√°bado nos seguintes hor√°rios: as 10h, as 15h e as 18h. Participe!

Dia 15 ‚Äst At√© que a sorte nos separe (Com√©dia)

Dia 16 ‚Äst O di√°rio de Tati (Com√©dia)

Dia 17 ‚Äď Assalto ao Banco Central (A√ß√£o)

Dia 18 ‚Äď Nosso lar (Drama/F√©)

De 4ª a sábado, às 10h, 15h e 18h  (aos sábados  sessão somente às 10h)

  Ingressos :  Gratuito

SESC RIO NEGRO – Rua Mar√ßal Jos√© Pereira, 110 – Esta√ß√£o Nova – Rio Negro ‚Äď PR Informa√ß√Ķes: 3641-8550 ou www.sescpr.com.br/unidades/sesc-rio-negro/