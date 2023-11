Tempo ensolarado ameniza a situação das inundações em Rio Negro

O tempo ensolarado desta semana colaborou para que o nível do rio Negro diminuísse e a situação das inundações fosse amenizada em Rio Negro. O nível registrado às 11h de hoje é de 6,622 metros, segundo o sistema de monitoramento hidrológico da COPEL. A inundação nas áreas centrais do município ocorre quando o rio Negro alcança a marca de 6,90 metros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Equipes da Defesa Civil de Rio Negro, da assistência social, saúde e vigilância sanitária, além de engenheiros da Secretaria de Obras, estão acompanhando as famílias que já estão retornando para suas casas. Análises estruturais são realizadas para garantir que as casas que foram atingidas pelas enchentes estão seguras para os moradores.

Algumas famílias continuam acolhidas nos dois abrigos municipais criados pela Prefeitura de Rio Negro: no Ginásio de Esportes José Müller e na Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig.

Diversos cães foram abrigados provisoriamente em uma estrutura emergencial que foi montada pela Prefeitura de Rio Negro no Estádio Municipal Ervino Metzger (popular “estádio do Grêmio”). Eles são das famílias que foram atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três.

A maioria das ruas de Rio Negro que estavam alagadas já está com a passagem liberada para o tráfego de veículos e pedestres. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras e com a parceria da Sanepar e Corpo de Bombeiros, realizará novamente a limpeza destas vias para que o cidadão as utilize com segurança, além de colaborar para a retomada das atividades comerciais nessas regiões.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura tem lutado para amenizar os prejuízos à população. No dia 08 de outubro o prefeito James Karson Valério decretou situação de emergência em Rio Negro. O Decreto já foi reconhecido em Brasília. Com este reconhecimento federal a Prefeitura iniciou, através da Procuradoria Jurídica, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, o processo de autorização para a aprovação do Plano de Trabalho para receber benefícios e recursos.

Além disso, em breve a Prefeitura de Rio Negro e a Caixa Econômica Federal publicarão todas as orientações sobre o saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para as pessoas que foram afetadas pelas inundações.