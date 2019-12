Thiago Brado estará em Rio Negro nesta sexta-feira (06) para lançar o seu novo livro

Já é possível obter ingressos para a palestra e lançamento do livro “As verdades do tempo”, de Thiago Brado. O evento será nesta sexta-feira (06), às 19h no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro. Os ingressos podem ser obtidos da secretaria da igreja. Mais informações: (47) 3645-0364. Na compra de um ingresso você ganha um livro autografado.

Com um tema tão importante e urgente, Thiago Brado lança seu manual informal de gestão do tempo. Uma obra tão simples quanto profunda, que promoverá uma reprogramação do coração e da mente. Um misto de alegria, música e conteúdo para as famílias.

