Tradicional Festa Julina da Vila Militar reuniu as famílias rionegrenses

O último domingo, 09 de julho, foi marcado por muita animação e um encontro agradável entre as famílias rio-negrenses. A Festa Julina Vila Militar 2022 reuniu muita música, danças juninas, fogueira e comidas típicas em um ambiente todo decorado no clima da festança. Toda a programação foi gratuita e as barracas de venda de alimentação e jogos foram em benefício de instituições municipais.

Além da grande fogueira, a atração da noite foi o Grupo Horizonte agitando o público. O cantor Nicollas Gabriel também esteve presente. Durante a tarde apresentaram suas danças os grupos da Escola Municipal Professor Celso Catalan, Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig, Escola Municipal Tia Apolônia, Oficina de Dança Maristela Martins, Escola Municipal Olavo Bilac, Apae de Rio Negro e Sesc Rio Negro, além da Banda Marcial do Colégio Caetano Munhoz da Rocha.

A Festa Julina Vila Militar resgata uma tradição antiga na cidade. “Há alguns anos retomamos esta festa tradicional de nossa cidade e agora podemos ver novamente as famílias rio-negrenses reunidas nesta tarde tão agradável, nosso intuito é manter essa tradição por muitos anos ainda”, destacou o prefeito James Karson Valério durante a abertura do evento.

A Festa Julina Vila Militar é uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o 5º Regimento de Carros de Combate e a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada.