Transferida a limpeza do rio Negro

As Prefeituras de Mafra e o Rio Negro comunicam que, por questões de segurança, foi novamente adiada a ação de limpeza no leito e margens do rio Negro, que separa as duas cidades, que estava prevista para acontecer neste sábado, dia 2 de outubro. O adiamento se dá devido as  previsões de constantes chuvas para este final de semana, que podem colocar em risco a vida dos colaboradores. Ela foi transferida para nova data a ser informada posteriormente.  Informações pelos telefones 3641-4020 (Mafra) e 3642-3280, ramal 435 (Rio Negro).

