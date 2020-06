Transporte coletivo em Riomafra pode retornar dia 15

A Prefeitura de Mafra informa que, com o decreto estadual n° 630, de 1° de junho de 2020, o governo do estado de Santa Catarina deu início a um plano de gestão compartilhada, em conjunto com os municípios, no enfrentamento do coronavírus. Certas ações, como o retorno do transporte coletivo, podem ser flexibilizadas, desde que as decisões sejam amparadas por critérios técnicos e científicos determinados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES/SES).

Por isso, a Prefeitura de Mafra, para poder viabilizar o retorno do transporte coletivo, que através do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana – CIMU engloba também o município de Rio Negro, está avaliando o plano de vigilância com base na matriz de risco disponibilizada pelo COES, nos cenários epidemiológicos do estado, da região e do município, assim como pelas notas técnicas que trazem as orientações para prevenção do contágio nas empresas de transporte coletivo, para implementar todas as medidas de segurança tanto para usuários quanto para funcionários.

Desta forma, está sendo previsto o retorno do transporte coletivo para o dia 15 de junho de 2020, condicionado à definição do plano de vigilância e à atualização dos dados da matriz de risco a ser realizada na próxima semana.

Concomitantemente à realização das adequações exigidas pelos protocolos sanitários, a Prefeitura de Mafra está tratando da contratação de nova empresa de transporte, tendo em vista o abandono da empresa que prestava o serviço de transporte coletivo no município até a sua paralisação por conta da pandemia do coronavírus.