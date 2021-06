Transporte: publicado Termo de Referência para contratação direta de nova empresa

Prazo para entrega do termo preenchido e dos documentos exigidos encerra dia 18 de junho de 2021

Após duas licitações para contratação de empresas de transporte urbano entre as cidades de Mafra e Rio Negro resultarem desertas, as prefeituras dos dois municípios vão suprir essa necessidade, através do Termo de Referência para contratação direta. Leia na íntegra abaixo.

Para tanto, o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) divulgou o Termo de Referência para contratação direta de transporte coletivo interestadual dos municípios de Rio Negro e Mafra.

O Termo autoriza empresa especializada para prestar o serviço de transporte público coletivo urbano e interestadual semiurbano de passageiros de Mafra/SC e Rio Negro/PR, incluindo as linhas atuais e as futuramente criadas ou modificadas.

Prazo até 18 de junho

As empresas interessadas devem entregar no CIMU, na sede da Prefeitura Municipal de Mafra, até o dia 18 de junho de 2021 o Anexo II do Termo de Referência, contido no documento em anexo, além dos documentos exigidos.

As empresas poderão participar na modalidade convencional, operado com ônibus urbano, sob o regime de Autorização Especial, até a finalização do contrato no processo licitatório de Concorrência Pública. O Serviço Convencional é operado na modalidade comum, por meio de ônibus e/ou micro-ônibus à disposição permanente e regular do usuário.

O período de prestação dos serviços será de um ano podendo ser prorrogado por iguais períodos. Mais informações pelo email cimuriomafra@gmail.com