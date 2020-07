Trimania premia mais 3 felizardos em Riomafra

Rionegrense ganha R$ 200 mil no último domingo. Além do prêmio principal, mais dois prêmio de R$ 1 mil, ficaram em Riomafra

A sorte continua em Riomafra! Na última semana uma mafrense ganhou R$ 10 mil no 1º sorteio da Trimania Cap, neste domingo (27) foi a vez de um rionegrense levar o prêmio principal de R$ 200 mil.

Márcio Aparecido Bonifácio, morador do bairro Alto em Rio Negro foi o ganhador do 4º prêmio do título de capitalização, que pagou R$ 200 mil.

Além do prêmio principal, mais dois prêmio do ‘Giro da Sorte’ no valor de R$ 1 mil cada, ficaram em Riomafra. Inês Frait do bairro Bom Jesus em Rio Negro e Lúcia Slonins Rogalshi da Vila Ferroviária em Mafra foram as felizardas.

No próximo domingo ocorre mais um sorteio da Trimania Cap, onde serão sorteados dois prêmios de R$ 10 mil no 1º e no 2º sorteio, R$ 12 mil no 3º sorteio e uma S10 4×4 2.5 automática 0 Km e mais R$ 65 mil no 4º sorteio. E ainda serão mais 20 ‘Giros da Sorte’ no valor de R$ 1 mil cada.

O sorteio é realizado sempre nas manhãs de domingo – à s 10 horas – em Joinville e transmitido ao vivo na televisão pela NDTV.